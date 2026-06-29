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VIDEOS. Marruecos le propina otro golpe al fútbol europeo y castiga la mezquindad de Países Bajos para meterse en octavos de final del Mundial 2026

Los africanos, semifinalistas en 2022, igualó en los descuentos y fue más solvente desde los 12 pasos para despachar al elenco neerlandés.

Carlos Madariaga

Marruecos le propina otro golpe al fútbol europeo y castiga la mezquindad de Países Bajos para meterse en octavos de final del Mundial 2026

Marruecos le propina otro golpe al fútbol europeo y castiga la mezquindad de Países Bajos para meterse en octavos de final del Mundial 2026 / JULIO CESAR AGUILAR

Europa sufre otra decepción en el Mundial 2026 luego que el candidato de varios, Países Bajos, quedara eliminado este lunes en los dieciseisavos de final ante un propositivo Marruecos.

En Monterrey, ambos elencos estuvieron bastante parejos en el lapso inicial, sin generarse demasiadas oportunidades, sobre todo por lo replegado que, a ratos, estuvieron los neerlandeses.

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Marruecos se animó en ofensiva, buscando aprovechar al máximo posible las subidas de su gran figura, Achraf Hakimi, quien en esas subidas tuvo un tiro en el horizontal al minuto 51.

Los africanos tuvieron el manejo del balón, pero, tras la pausa de hidratación del segundo lapso, se vieron sorprendidos por la trepada de Crysencio Summerville, quien pudo ceder la pelota a Cody Gakpo, que al minuto 72 abrió la cuenta, dando rienda suelta a un emocionado festejo considerando que perdió a su hijo dos días atrás.

El golpe parecía ser definitivo ante la falta de profundidad marroquí, pero en los 90, Issa Diop ganó en área chica para anotar mediante golpe de cabeza e igualar el marcador, enviando la llave al alargue.

En el arranque del tiempo extra, Soufiane Rahimi tuvo un mano a mano con Bart Verbruggen, pero el arquero del Brighton estuvo brillante para contener el remate en área chica. Esta chance fue la única clara en media hora, con Países Bajos apostando al repliegue para ir por los penales.

Sin embargo, el plan de Ronald Koeman no tuvo correlato en los 12 pasos, con Bono tapándole de gran manera el tiro de Summerville, que sumado a los fallos de Kluivert y Timber le permitió al cuadro marroquí vencer por 3-2 para instalarse en octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentarán a Canadá.

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