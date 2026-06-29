Países Bajos y Marruecos se miden para encontrar a rival de Canadá en 8vos | Getty Images

Otro duelo de infarto para arrancar la fase de eliminación directa. Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, México, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El ganador sacará pasajes directos a los octavos de final y enfrentará a Canadá en al siguiente ronda, que dejó en el camino a Sudáfrica. Aquí tienes el panorama completo de cómo llegan ambos equipos y dónde seguirlo en Chile.

La Previa

Países Bajos llega invicta y como uno de los favoritos para quedarse con la copa, tras rematar en el primer lugar del Grupo F.

Arrancaron empatando 2-2 ante Japón en un disputado encuentro, pero después plasmaron todo su poderío goleador: 5-1 a Suecia y 3-1 a Túnez.

Por su parte, Marruecos quiere repetir la épica de Qatar y llegan encendidos tras pelear mano a mano con Brasil el liderato del Grupo C, que finalmente los dejó segundos solo por diferencia de gol.

En el primer encuentro de la Copa del Mundo empataron 1-1 con el candidato de siempre, Brasil. Peor luego no tuvieron compasión con Escocia (1-0) y Haití (4-2).

¿Cuándo y a qué hora juegan Países Bajos y Marruecos en el Mundial 2026?

El encuentro, corresponde a 16vos de final, y se disputa este lunes 29 de junio a partir de las 21:00 horas de Chile.

El duelo entre Países Bajos y Marruecos se juega en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Países Bajos y Marruecos?

El partido será transmitido por televisión a través de Chilevisión y DirecTV, señal disponible solo para clientes del cableoperador. Además, podrán verse vía streaming mediante las plataformas de pago DGO y MiCHV y Paramount+.

Lunes 29 de junio

21:00 hrs | Países Bajos vs. Marruecos | Estadio Monterrey

Goles: