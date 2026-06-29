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PREVIA. Encuentro de alto voltaje: Países Bajos y Marruecos buscan a un nuevo clasificado para los 8vos de final del Mundial 2026

El ganador del duelo se verá las caras con Canadá en la siguiente ronda. Lo podrás escuchar en vivo junto al equipo de ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Países Bajos y Marruecos se miden para encontrar a rival de Canadá en 8vos | Getty Images

Países Bajos y Marruecos se miden para encontrar a rival de Canadá en 8vos | Getty Images

Otro duelo de infarto para arrancar la fase de eliminación directa. Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, México, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El ganador sacará pasajes directos a los octavos de final y enfrentará a Canadá en al siguiente ronda, que dejó en el camino a Sudáfrica. Aquí tienes el panorama completo de cómo llegan ambos equipos y dónde seguirlo en Chile.

La Previa

Países Bajos llega invicta y como uno de los favoritos para quedarse con la copa, tras rematar en el primer lugar del Grupo F.

Arrancaron empatando 2-2 ante Japón en un disputado encuentro, pero después plasmaron todo su poderío goleador: 5-1 a Suecia y 3-1 a Túnez.

Por su parte, Marruecos quiere repetir la épica de Qatar y llegan encendidos tras pelear mano a mano con Brasil el liderato del Grupo C, que finalmente los dejó segundos solo por diferencia de gol.

En el primer encuentro de la Copa del Mundo empataron 1-1 con el candidato de siempre, Brasil. Peor luego no tuvieron compasión con Escocia (1-0) y Haití (4-2).

¿Cuándo y a qué hora juegan Países Bajos y Marruecos en el Mundial 2026?

El encuentro, corresponde a 16vos de final, y se disputa este lunes 29 de junio a partir de las 21:00 horas de Chile.

El duelo entre Países Bajos y Marruecos se juega en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Países Bajos y Marruecos?

El partido será transmitido por televisión a través de Chilevisión y DirecTV, señal disponible solo para clientes del cableoperador. Además, podrán verse vía streaming mediante las plataformas de pago DGO y MiCHV y Paramount+.

Lunes 29 de junio

  • 21:00 hrs | Países Bajos vs. Marruecos | Estadio Monterrey

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