El fútbol, además de ser el deporte más popular, suele venderse como una fábrica de sueños, pero pocas historias son tan tangibles y crudas como la de Jamie Vardy.

Netflix lo sabe y, aprovechando el décimo aniversario de la hazaña más grande en la historia moderna del fútbol inglés, estrenó una pieza documental centrada en el futbolista.

Se trata de un nuevo capítulo de la serie antológica Untold UK (Al descubierto en el Reino Unido), donde la narrativa nos hace transitar mucho más allá de los goles.

El título disecciona el fenómeno de un hombre que, a los 20 años, dividía su tiempo entre una fábrica de férulas de carbono y las canchas de barro de la octava división inglesa.

A pesar de lo que se busca plasmar en el episodio, inevitablemente se pone como foco principal la temporada ’milagrosa’ que encabezó en 2015-16.

Aquel Leicester City de Claudio Ranieri que comenzó el año con apuestas de 5.000 a 1 en contra para ganar el título, encuentra en este documental testimonios inéditos que revelan la intimidad de un vestuario que pasó de pelear el descenso a levantar la Premier League.

Vardy, quien actualmente milita en el Cremonese de la Serie A en Italia, ofrece una perspectiva madura sobre su propio récord: marcar en 11 partidos consecutivos de liga, superando la marca de Ruud van Nistelrooy con el Manchester United.

“Probablemente no vuelva a pasar. Tuve suerte de ser una especie de rareza”, confesó el delantero en una entrevista exclusiva para el metraje, subrayando la dificultad de que un jugador amateur escale hoy hasta la élite en tan poco tiempo.

Más que fútbol

Lo que diferencia a esta entrega de otros documentales deportivos es que no se ve limitada por una serie de filtros impuestos por el club, el propio futbolista o sus cercanos.

La producción incluye entrevistas con su círculo más íntimo, incluyendo a su esposa Rebekah Vardy, y explora la personalidad volcánica y sencilla de un jugador que siempre rechazó las ofertas del ‘Big Six’ para permanecer leal al King Power Stadium.

Desde clips que ya son virales por su naturalidad, hasta el análisis de su ambición competitiva, el documental logra capturar por qué Jamie se convirtió en el ídolo de la clase trabajadora británica.

El inicio de una trilogía futbolística

Untold UK: Jamie Vardy es solo el puntapié inicial de una serie de estrenos deportivos en ‘La Gran N’. A este capítulo le seguirán otras dos entregas de alto perfil: el relato del ‘Milagro de Estambul’ del Liverpool (19 de mayo) y un perfil profundo sobre el aguerrido Vinnie Jones.

Para los aficionados que aún guardan en la retina el contraataque perfecto de aquel Leicester de 2016, esta obra es una cita obligatoria para entender cómo, por un breve momento, la lógica del dinero fue derrotada por el talento puro y la persistencia de un obrero del gol.

Al descubierto en el Reino Unido: Jamie Vardy ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.