Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Rob Newell - CameraSport

Hoy, martes 30 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla tres partidos.

Estos encuentros son parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Dallas

La programación del Mundial 2026 hoy 30 de junio arrancará a las 13:00 horas, en el AT&T Stadium, donde Costa de Marfil se medirá ante Noruega. El duelo se podrá seguir por por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Nueva York

A contar de las 17:00 horas, Francia enfrentará a Suecia en el MetLife Stadium, choque que se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Ciudad de México

Desde las 21:00 horas, en el Estadio Azteca, México jugará contra Ecuador. El duelo será transmisión de ADN Deportes y que se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.