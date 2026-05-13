“Eso es lo que pretendemos”: Milad señala la fecha ideal para definir al nuevo DT de Chile / Oscar Guerra

Pablo Milad, presidente de la ANFP, se pronunció este miércoles desde el complejo deportivo de Santiago Wanderers, donde abordó las dificultades que enfrentan como Federación para buscar un nuevo DT para la selección chilena.

“Estamos en un proceso de cambio y, ante los ojos de cualquier técnico, esto puede ser inestabilidad, desde el punto de vista de que yo tengo mandato hasta el 31 de diciembre y que las elecciones serán en noviembre”, señaló el mandamás del fútbol chileno.

“Para cualquier técnico es complicado iniciar un proceso en medio de un cambio institucional. Por eso tenemos que dar estabilidad y ojalá tener, antes de fin de año, un nuevo directorio de la Federación para que se inicie un proceso con un técnico completamente”, agregó el dirigente.

Por último, Pablo Milad reconoció que el escenario ideal es que La Roja tenga un nuevo DT en enero de 2027. “Eso es lo que pretendemos. Uno quiere que la selección ya empiece a trabajar con un técnico definitivo y con un proyecto en la mano”, concluyó.