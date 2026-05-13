El fichaje de Lucas Romero no ha funcionado como se esperaba en Universidad de Chile, pese a que llegó con el cartel de ser un jugador seleccionable en Paraguay y con serias opciones de disputar el Mundial 2026 con la “Albirroja”.

El mediocampista solo ha jugado cinco partidos en lo que va de temporada y, a solo cinco meses de haber arribado al CDA, podría salir en busca de sumar minutos a otro país, donde clubes de México ya se han interesado.

En conversación con ADN Deportes, Guillermo Vera, presidente de Tacuary, club donde se formó el volante central, abordó los inicios de la carrera del hoy relegado mediocampista azul y el orgullo que significaría para la institución verlo disputar una Copa del Mundo.

“Lucas Romero es un buen chico. Lo trajimos desde una ciudad llamada Choré, en el norte de Paraguay, gracias a un ojeador que teníamos. Siempre fue un jugador que mostraba cosas bastante interesantes”, comenzó señalando el dirigente.

“Jugó un tiempo en las divisiones formativas y después pasó directamente a la reserva. Realmente lo lanzó el técnico brasileño Vinicius Eutrópio. Él lo fue llevando de a poco; para él era central y lentamente lo fue consolidando”, agregó sobre los primeros pasos del jugador en el profesionalismo.

Respecto a cómo terminó llegando a la U, explicó que “después nosotros descendimos y ahí hicimos un acuerdo con Deportivo Recoleta: un préstamo con opción de compra. Jugó todo el año, se destacó, Recoleta compró el 50% de su pase y luego pasó a Universidad de Chile”.

Consultado sobre la posibilidad de que Romero juegue el Mundial, aseguró: “Para nosotros es una alegría tremenda. Somos un club chico, que a veces está en Primera División y otras no. Como presidente, que un chico juegue por la selección es un orgullo y habla bien también del club. Lamentablemente ahora no está jugando mucho y eso influye bastante para que pueda estar en la lista de 26 jugadores”.

“Para nosotros sería un orgullo que un jugador que nació con nosotros pueda disputar un Mundial. El hecho de que ya juegue en la selección paraguaya siendo tan joven demuestra que tendrá más oportunidades. Yo tengo fe en que lo podamos ver en el Mundial, a un chico nacido y criado en nuestro club”, cerró Guillermo Vera.