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Se confirma el peor diagnóstico de una figura de la U: “Entre tres o cuatro semanas”

En diálogo con ADN Deportes, Nicolás Ramírez habló sobre la lesión que lo tiene fuera de las canchas y reveló cuándo podría volver a estar disponible para Fernando Gago.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / CRISTIAN CÁCERES/AGENCIA UNO

Una de las bajas más sensibles que enfrenta Universidad de Chile es la de Nicolás Ramírez. El defensor central se había consolidado como titular desde la llegada de Fernando Gago, aunque un desgarro sufrido frente a Deportes La Serena frenó su buen momento.

La lesión lo dejó fuera del último compromiso frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga y también lo marginará del choque de este domingo ante Cobresal por la Liga de Primera.

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En medio de su recuperación, el zaguero de 29 años conversó con ADN Deportes y reveló cuánto tiempo le resta para volver a las canchas. “Estoy con hartas ganas de estar y poder acompañar al equipo, pero enfocado en lo que es la recuperación para estar lo antes posible”, señaló.

Respecto a los plazos que maneja para regresar a las canchas, Ramírez explicó que “es una lesión que tuvieron otros compañeros tiempo atrás y tardó entre cuatro o cinco semanas. Yo espero que entre tres o cuatro semanas pueda estar disponible”.

El defensa azul también lamentó la baja de su compañero de zaga Matías Zaldivia, quien también se perderá el duelo ante Cobresal. “Es una mala consecuencia que nos hayamos lesionado a la par, pero está Franco (Calderón) y (Bianneider) Tamayo, que lo pueden hacer de gran forma”, afirmó.

Por último, Nicolás Ramírez valoró su presente en el equipo de Fernando Gago. “Antes de la lesión me venía sintiendo con mucha confianza y físicamente muy bien. Además, los resultados estaban acompañando y era una muestra de que el trabajo estaba dando frutos”, concluyó.

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