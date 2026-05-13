La gran noticia que recibe la U antes de visitar a Cobresal en El Salvador: un respiro para Gago

No hay tiempo para lamentarse en Universidad de Chile. Tras la dura derrota sufrida ante Unión La Calera por la Copa de la Liga, los azules ya alistan su próximo desafío por la Liga de Primera, donde deberán visitar a Cobresal en El Salvador.

De cara al partido ante el cuadro minero, Fernando Gago se verá obligado a reordenar casi por completo su defensa titular, ya que no podrá contar con Matías Zaldivia ni Nicolás Ramírez, quienes no viajarán al norte por lesión.

A estas ausencias se suma la de Marcelo Morales, quien debe cumplir con una fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas tras el clásico disputado ante Universidad Católica.

Sin embargo, no todas son malas noticias en la U. Según información de ADN Deportes, Fabián Hormazábal entrenó con normalidad durante esta jornada y estará disponible para el compromiso de este domingo en el Estadio El Cobre.

El lateral derecho se perdió el último duelo ante La Calera por la Copa de la Liga debido a una sobrecarga muscular y una molestia en los tendones. Además, arrastra un problema en el cartílago del hombro derecho desde el partido frente a la UC, aunque ya está en condiciones de volver a las canchas.

Un alivio para el técnico Fernando Gago, considerando las múltiples bajas defensivas que tendrá para medirse ante Cobresal. El duelo entre el elenco dirigido por Gustavo Huerta y los azules está programado para este domingo 17 de mayo a las 15:00 horas en El Salvador.