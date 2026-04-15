En la edición de Los Tenores de este miércoles 15 de abril, nuestros panelistas conversaron con Hernán Caputto, entrenador de Coquimbo Unido luego de su triunfo en Perú ante Universitario por la Copa Libertadores.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Felipe Puccio y Víctor Cruces anticiparon la visita de la Universidad Católica a Cruzeiro por Libertadores, comentaron la formación cruzada y escenario que atraviesa Juan Tagle.

Además, comentaron los nuevos líos que se armaron en la ANFP por la designación de los consejeros para la Federación del Fútbol Chileno y la reunión de la Universidad de Chile con el jefe de los árbitros.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 15 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.