Coquimbo Unido consiguió un importante triunfo en Perú este martes, tras vencer como visitante a Universitario por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

Los “Piratas” viajaron hasta el Estadio Monumental de Lima para imponerse por 2-0, en un resultado que los acomoda en la parte alta del Grupo B.

El cuadro chileno consiguió la apertura de la cuenta temprano en el compromiso gracias a un cabezazo de Cristián Zavala (13′), quien apareció solo en el segundo palo tras un centro de Juan Cornejo.

¡GRÍTALO, PIRATA! COQUIMBO UNIDO ROMPIÓ EL CERO EN LIMA



Cristián Zavala apareció destapado en el segundo palo y con certero cabezazo marcó el 1-0 del campeón chileno sobre Universitario en Perú.



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Los “aurinegros” pusieron el 2-0 definitivo recién iniciado el segundo tiempo, cuando, tras una magnífica jugada individual de Benjamín Chandía, Nicolás Johansen (49′) solo tuvo que empujar el balón para inflar las redes.

¡JOHANSEN DICE QUE EL PIRATA LO GANA POR 2-0 EN PERÚ!



El atacante de Coquimbo Unido coronó una gran jugada colectiva y estiró la ventaja de Coquimbo Unido ante Universitario por la fecha 2 de #Libertadores.



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La victoria en Perú le permite a Coquimbo escalar a la cima del Grupo B de la Copa Libertadores con cuatro puntos, los mismos que Nacional de Uruguay. Mientras que Universitario se queda en el fondo con una unidad, al igual que Deportes Tolima.

El “Barbón” continuará con su travesía continental el próximo martes 28 de abril, cuando tenga que visitar a Tolima por la tercera fecha de su grupo.