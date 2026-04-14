Mosa irrumpe y Tagle sufre duro revés: ANFP elige a los nuevos consejeros de la Federación de Fútbol de Chile / Diego Martin

El directorio de la ANFP definió este martes a los integrantes del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile, institución que alista su separación definitiva del organismo de Quilín tras la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

Según información de ADN Deportes, los elegidos fueron Cecilia Pérez (Universidad de Chile), Aníbal Mosa (Colo Colo), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes), quienes asumirán diversas funciones dentro de la estructura federativa durante el proceso de transición hacia su separación de la ANFP.

La determinación fue adoptada por el directorio del ente rector del balompié nacional mediante una votación, considerando a los postulantes que cada club decidió presentar para integrar el órgano federativo.

Uno de los hechos que marcó la jornada fue la situación de Juan Tagle, presidente de Cruzados, quien no resultó electo. Esto supone un importante golpe para el abogado chileno, quien vive sus últimos días al mando del club precordillerano.

El nombre de Tagle fue postulado exclusivamente para ese cargo, por lo que quedó descartada su participación en otras instancias asociadas a la nueva normativa, como la comisión que verá los alcances de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas.