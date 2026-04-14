;

Mosa irrumpe y Tagle sufre duro revés: ANFP elige a los nuevos consejeros de la Federación de Fútbol de Chile

El órgano federativo alista su separación definitiva de la ANFP tras la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Bastián Lizama

Eduardo Figueroa

Mosa irrumpe y Tagle sufre duro revés: ANFP elige a los nuevos consejeros de la Federación de Fútbol de Chile

Mosa irrumpe y Tagle sufre duro revés: ANFP elige a los nuevos consejeros de la Federación de Fútbol de Chile / Diego Martin

El directorio de la ANFP definió este martes a los integrantes del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile, institución que alista su separación definitiva del organismo de Quilín tras la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

Según información de ADN Deportes, los elegidos fueron Cecilia Pérez (Universidad de Chile), Aníbal Mosa (Colo Colo), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes), quienes asumirán diversas funciones dentro de la estructura federativa durante el proceso de transición hacia su separación de la ANFP.

Revisa también:

ADN

La determinación fue adoptada por el directorio del ente rector del balompié nacional mediante una votación, considerando a los postulantes que cada club decidió presentar para integrar el órgano federativo.

Uno de los hechos que marcó la jornada fue la situación de Juan Tagle, presidente de Cruzados, quien no resultó electo. Esto supone un importante golpe para el abogado chileno, quien vive sus últimos días al mando del club precordillerano.

El nombre de Tagle fue postulado exclusivamente para ese cargo, por lo que quedó descartada su participación en otras instancias asociadas a la nueva normativa, como la comisión que verá los alcances de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad