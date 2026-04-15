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Lucas Pratto se lanza por un récord histórico con Coquimbo en la Copa Libertadores: “Lo voy a intentar”

En diálogo con ADN Deportes, el delantero argentino se refirió al importante logro personal que quiere alcanzar este año.

Daniel Ramírez

Lucas Pratto se lanza por un récord histórico con Coquimbo en la Copa Libertadores: “Lo voy a intentar”

Lucas Pratto se lanza por un récord histórico con Coquimbo en la Copa Libertadores: “Lo voy a intentar” / Pablo Ovalle Isasmendi

El plantel de Coquimbo Unido regresó a Chile este miércoles tras lograr un importante trunfo en Perú, donde anoche los “piratas” derrotaron 2-0 a Universitario de Lima por la Copa Libertadores.

En la llegada del equipo coquimbano a Santiago, el delantero Lucas Pratto dialogó con ADN Deportes y compartió sus sensaciones luego de la victoria en tierras peruanas.

“Hicimos un partidazo. Estoy contento por el equipo y por la gente que nos acompañó”, señaló el atacante de 37 años.

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Además, el ex UC y River Plate se refirió a un logro personal que quiere alcanzar este año. Pratto busca convertirse en el futbolista argentino con más goles en la historia de la Copa Libertadores.

El delantero de Coquimbo Unido ha marcado 30 veces en la Libertadores y necesita dos goles más para quitarle el récord a su compatriota Daniel Onega (31).

Al respecto, el “Oso” comentó: “Obvio que lo voy a intentar, pero lo más importante es que el equipo gane para aspirar a una clasificación a octavos de final. Eso también me va a ayudar a mí para intentar conseguir este logro”.

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