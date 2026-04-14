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PREVIA. La UC visita a Cruzeiro por Copa Libertadores: horario, cómo seguir partido online y por TV

Los cruzados buscarán en Brasil recuperar los puntos que perdieron ante Boca Juniors. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

La UC visita a Cruzeiro por Copa Libertadores: horario, cómo seguir partido online y por TV

La UC visita a Cruzeiro por Copa Libertadores: horario, cómo seguir partido online y por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Esta semana se disputa la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Al respecto, la UC jugará su primer partido como visitante este miércoles 15, enfrentando a un gigante del continente, Cruzeiro.

El elenco brasileño debutará en el Mineirao de Belo Horizonte tras ganarle en el estreno a Barcelona de Guayaquil, mientras que el elenco cruzado intentará recuperar los puntos que perdieron en el juego ante Boca Juniors.

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¿Quién transmite Cruzeiro vs UC por TV?

El encuentro entre Cruzeiro y Universidad Católica lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium y también en la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 15 de abril

18:00 hrs | Cruzeiro vs. Universidad Católica | Mineirao

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