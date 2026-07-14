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Gobierno ingresará proyecto para flexibilizar la aplicación de la ley de 40 horas y abre nuevo debate: “Claramente perjudican a los trabajadores”

La iniciativa amplía a 16 semanas el período para promediar la jornada y divide a oficialismo y oposición.

Martín Neut

Gobierno ingresará proyecto para flexibilizar la aplicación de la ley de 40 horas y abre nuevo debate: “Claramente perjudican a los trabajadores”

El Gobierno ingresará este miércoles a la Cámara de Diputadas un proyecto para flexibilizar la aplicación de la ley de 40 horas, iniciativa que comenzará su tramitación en la Comisión de Trabajo y que ha generado posiciones enfrentadas entre oficialismo y oposición.

La propuesta amplía de cuatro a 16 semanas el período para promediar la jornada laboral. Además, permite que la jornada ordinaria llegue excepcionalmente a 45 horas semanales dentro de ese ciclo, manteniendo el promedio de 40 horas y exigiendo un acuerdo escrito entre empleador y trabajador.

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La diputada UDI Constanza Hube defendió la iniciativa y afirmó que “apunta a flexibilizar, no a alterar las 40 horas”, recalcando que "no se tocan ni las 40 horas semanales ni el techo de 52 horas", sino únicamente la forma en que estas se distribuyen.

“Claramente perjudican a los trabajadores”

Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans sostuvo que “sí están modificando las 40 horas" y advirtió que la medida podría afectar los derechos laborales.

En tanto, el diputado comunista Luis Cuello afirmó que los cambios “claramente perjudican a los trabajadores” y cuestionó que la redistribución de la jornada dependa de acuerdos entre las partes.

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), presidente de la Comisión de Trabajo, aseguró que el proyecto entregará un “mayor marco de flexibilidad” para que las empresas se adapten a la normativa sin afectar el empleo.

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