“Genera un ambiente de presión”: Everton cuestiona las críticas de la U a los árbitros y los azules suman nueva reunión en la ANFP / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile ha marcado la semana con cuestionamientos al arbitraje tras su derrota ante Ñublense.

De hecho, en la directiva azul han cuestionado directamente a Roberto Tobar por los criterios referiles, cuestión que generó incomodidad en el próximo rival del elenco universitario laico, Everton.

Según información de ADN Deportes, los ruleteros enviaron una carta al jefe de la Comisión de Árbitros cuestionando la presión ejercida por la U de Chile.

“Consideramos que este tipo de campaña genera un ambiente de presión que no le hace bien al fútbol chileno ni a quienes tienen la difícil tarea de dirigir los partidos”, se lee en parte de la misiva a la que tuvo acceso ADN Deportes.

De hecho, en Everton apuntaron a confiar en el criterio de la Comisión de Árbitros y solicitaron “la designación de un árbitro de reconocida experiencia y trayectoria para dirigir dicho partido”, este sábado, en el Sausalito.

Todo mientras, según información de ADN Deportes, en la U de Chile insisten en torno a sus cuestionamientos a la labor referil y, al respecto, el mandamás del club, Michael Clark, y su vicepresidenta, Cecilia Pérez, estuvieron en la ANFP ayer martes en una reunión de cerca de tres horas con Roberto Tobar.