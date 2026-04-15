“Genera un ambiente de presión”: Everton cuestiona las críticas de la U a los árbitros y los azules suman nueva reunión en la ANFP
Mientras los ruleteros exigieron un juez “de reconocida experiencia y trayectoria” para el choque del sábado, en Azul Azul volvieron a jungarse con Roberto Tobar.
Universidad de Chile ha marcado la semana con cuestionamientos al arbitraje tras su derrota ante Ñublense.
De hecho, en la directiva azul han cuestionado directamente a Roberto Tobar por los criterios referiles, cuestión que generó incomodidad en el próximo rival del elenco universitario laico, Everton.
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Según información de ADN Deportes, los ruleteros enviaron una carta al jefe de la Comisión de Árbitros cuestionando la presión ejercida por la U de Chile.
“Consideramos que este tipo de campaña genera un ambiente de presión que no le hace bien al fútbol chileno ni a quienes tienen la difícil tarea de dirigir los partidos”, se lee en parte de la misiva a la que tuvo acceso ADN Deportes.
De hecho, en Everton apuntaron a confiar en el criterio de la Comisión de Árbitros y solicitaron “la designación de un árbitro de reconocida experiencia y trayectoria para dirigir dicho partido”, este sábado, en el Sausalito.
Todo mientras, según información de ADN Deportes, en la U de Chile insisten en torno a sus cuestionamientos a la labor referil y, al respecto, el mandamás del club, Michael Clark, y su vicepresidenta, Cecilia Pérez, estuvieron en la ANFP ayer martes en una reunión de cerca de tres horas con Roberto Tobar.
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