Giro inesperado en el futuro de Gonzalo Tapia: dejará Sao Paulo y ya tiene nuevo destino / Sao Paulo

La carrera de Gonzalo Tapia podría dar un giro sorpresivo. El delantero chileno está cerca de dejar Sao Paulo y, aunque en los últimos días fue vinculado con el Udinese de Italia, todo apunta a que su futuro estaría en otro destino.

Según informó Globo Esporte, el conjunto brasileño acordó la cesión del seleccionado nacional al Columbus Crew de la MLS, en una operación que contempla una opción de compra de 1,5 millones de dólares.

“Las negociaciones cobraron fuerza durante este periodo entre temporadas, y se espera que el delantero abandone São Paulo en los próximos días. El mercado de fichajes se abre el 20 de julio, fecha en la que el jugador podrá ser inscrito por su nuevo club", afirmó el citado medio.

El elenco paulista pretendía recibir cerca de cuatro millones de euros por el formado en Universidad Católica con una eventual venta al Udinese, pero esa operación finalmente no se concretará.

En caso de que se oficialice el traspaso, Gonzalo Tapia dejaría Sao Paulo después de un año en el club. El atacante de 24 años arribó al “Tricolor Paulista” a mediados de 2025 proveniente de River Plate y, a fines de esa temporada, renovó su vínculo hasta 2029.

En la presente campaña, ha disputado 27 partidos y apenas ha convertido tres goles: dos en el torneo estadual y uno en la Copa de Brasil. En total, acumula 48 encuentros y ocho tantos con la camiseta del conjunto brasileño.