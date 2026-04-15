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El Ester Roa Rebolledo se ilumina por los 60 años de Deportes Concepción: así se verá el estadio

El recinto será escenario de una intervención abierta a la comunidad.

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Este miércoles, el estadio Ester Roa Rebolledo tendrá una nueva cara e iluminación. El recinto será escenario de una intervención abierta a la comunidad para conmemorar el aniversario 60 de Deportes Concepción.

La fachada del Ester Roa se iluminará con los colores de Deportes Concepción, en una intervención especial abierta a la comunidad.

La actividad se realizará este miércoles 15 de abril, a partir de las 19:00 horas, en el coloso de Avenida Collao. La jornada incluirá la proyección de imágenes históricas del club y la narración de relatos que recorrerán distintos momentos de su historia.

La instancia busca generar un espacio de encuentro para la comunidad y ofrecer un atractivo visual y cultural para el registro fotográfico y audiovisual.

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