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VIDEO. “Es un desgaste grande ser presidente de un club como la UC, quizá Juan Tagle necesitaba un tiempo para descansar”

En conversación con ADN Deportes, Gary Kagelmacher valoró el presente cruzado y también el momento de su hoy compañero en Montevideo City Torque, Salomón Rodríguez.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

“Es un desgaste grande ser presidente de un club como la UC, quizá Juan Tagle necesitaba un tiempo para descansar”

“Es un desgaste grande ser presidente de un club como la UC, quizá Juan Tagle necesitaba un tiempo para descansar” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En la victoria del Montevideo City Torque sobre Palestino en Copa Sudamericana, aparecieron caras conocidas para el balompié nacional.

Una de ellas fue la de Gary Kagelmacher, central que defendió la camiseta de la UC entre 2022 y 2024, quien destacó el triunfo charrúa en La Cisterna.

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Es un triunfo muy importante, hicimos un partido muy serio ante un rival que se hace fuerte de local. Ya llevamos dos triunfos en Copa Sudamericana, estoy muy contento por el club”, comentó en diálogo con ADN Deportes, donde destacó el presente de Salomón Rodríguez, goleador del City Torque tras un mal paso por Colo Colo.

“Le hizo muy bien volver al país, es un jugador con muchas condiciones. En un club grande necesitas ese rendimiento inmediato y capaz que él no se encontró ese tiempo. Estamos contentos de que esté con nosotros, es el goleador y es una amenaza para cualquier defensa”, dijo el zaguero.

“A veces pasa, son los estados de ánimo, la confianza. Acá se encontró con varios goles, tiene la confianza del técnico y de sus compañeros”, enfatizó.

Gary Kagelmacher y la UC

El defensor de 37 años apuntó también al presente del elenco cruzado, que este miércoles jugará ante Cruzeiro en Copa Libertadores.

Meterse en copa después de años difíciles es muy importante para el club, los jugadores y a Juan Tagle, que le ha metido mucha dedicación al club. Estoy siempre agradecido del equipo (...) Tuve un paso muy bueno, pero es un tema cerrado. Quién sabe si vuelva, quizá en otro rol”, señaló, defendiendo la gestión y decisión del mandamás de Cruzados de dejar la presidencia del equipo.

“Siempre muy comunicativo, quiere mucho al club. Si tomó la decisión, por algo es; hay que aceptarla, apoyarlo y le deseo lo mejor a él y a todo el club, que siempre se han portado muy bien conmigo. Hemos tenido muchas charlas por varias cosas, pero también es un desgaste grande ser presidente de un club como Católica, quizá necesitaba un tiempo para descansar”, cerró Gary Kagelmacher en ADN Deportes.

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