Amistades por internet: por qué cada vez más personas crean vínculos en redes sociales y videojuegos / Morsa Images

Las amistades que comienzan en internet dejaron de ser una excepción. Hoy, muchas personas crean vínculos a través de redes sociales, videojuegos, foros o plataformas como Discord, relaciones que incluso pueden mantenerse durante años o trasladarse al mundo presencial.

Para David Jofré, académico de la Universidad de Santiago (Usach), este cambio responde a una nueva forma de socializar. “Las amistades pueden nacer en comunidades online y afiatarse en persona, o mantenerse solo en un registro digital”, explicó a La Tercera.

En ese contexto, el psicólogo y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Nicolás Núñez, sostuvo que las redes sociales pueden transformarse en un espacio para combatir la soledad. “La interacción por RR.SS se ofrece como un sustituto accesible para aliviar la sensación de soledad”, señaló.

Asimismo, los expertos coinciden en que el uso de nicknames o pseudónimos permite que muchas personas se expresen con mayor libertad. Según Núñez, el anonimato puede actuar como “un escudo psicológico” frente al miedo al rechazo o al juicio de los demás.

No obstante, advierten que estos vínculos también implican desafíos. Entre los principales riesgos figuran la filtración de datos personales, las estafas, la suplantación de identidad, el acoso y, en el caso de menores de edad, posibles situaciones de manipulación o engaño.

Por ello, los especialistas recomiendan mantener un equilibrio entre la vida digital y la presencial, además de fomentar espacios de confianza para conversar sobre el uso de internet y las relaciones que se construyen a través de estas plataformas.