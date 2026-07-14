No los dejes a la intemperie: Las pautas de emergencia del Colmevet para salvar a tus animales del sistema frontal

Ante la declaración de emergencia preventiva por el sistema frontal que afectará a diez regiones del país, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) encendió las alarmas y entregó una serie de recomendaciones críticas para resguardar la salud y la vida de los animales de compañía, de traspatio y de producción.

La exposición prolongada a la humedad, las bajas temperaturas y el agua estancada son factores de alto riesgo que pueden desencadenar cuadros respiratorios y dermatológicos graves en los animales.

“La exposición a la humedad por frente de mal tiempo por muchas horas o días, bajas temperaturas, aumento de humedad ambiental, agua estancada y hacinamiento, entre otras situaciones, pueden poner en riesgo la salud de nuestros animales de compañía. Por esto es muy importante prevenir y planificar con antelación”, advirtió Viviana Valenzuela, directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet.

El “Kit de Emergencia” indispensable para tu mascota

La planificación familiar es vital ante cualquier escenario de evacuación o corte de servicios básicos. Colmevet insta a preparar un bolso de emergencia que cubra un mínimo de 48 horas con los siguientes elementos:

Primeros auxilios: Cinta adhesiva, gasas, suero en ampollas y medicamentos prescritos para el animal.

Cinta adhesiva, gasas, suero en ampollas y medicamentos prescritos para el animal. Identificación y documentos: Carnet de salud veterinario, antecedentes médicos, registro de microchip y doble identificación (placa externa visible).

Carnet de salud veterinario, antecedentes médicos, registro de microchip y doble identificación (placa externa visible). Sustento básico: Agua y alimento para al menos dos días, además de sus respectivos platos.

Agua y alimento para al menos dos días, además de sus respectivos platos. Implementos de traslado: Jaula de transporte (canil), arnés, correa, bozal, frazadas o toallas secas, y bolsas para deposiciones.

La Comisión de Respuesta a Desastres de Colmevet recalca la importancia de adelantarse a los hechos y saber exactamente qué hacer si se debe abandonar el hogar:

Establece una red de apoyo: Coordina previamente con familiares, vecinos o amigos dónde se quedarán tus mascotas en caso de emergencia si tú no estás en casa. Señalización de rescate: Si por fuerza mayor debes evacuar y no puedes llevar a tus animales, deja un cartel visible en la puerta de la casa indicando la cantidad y tipo de mascotas que se encuentran en el interior, dejándoles suficiente agua y comida en un lugar seguro. Manténlos adentro: Refugia a tus mascotas dentro de la vivienda para evitar la exposición directa al viento y la lluvia. Cuidado con el estrés: Entrégales cariño y contención durante la tormenta; el ruido de los truenos y el viento fuerte les genera altos niveles de ansiedad. Secado inmediato: Si tu mascota se moja, sécala rápidamente con toallas o un secador de pelo (a temperatura templada) para evitar problemas de piel o neumonía. Si estuvo expuesta al frío por mucho tiempo sin supervisión, debe ser evaluada por un médico veterinario.

Protección para animales de traspatio y producción

En zonas rurales, la preocupación por los animales de corral y de producción suele ser la principal razón por la que las familias se resisten a evacuar. Ante esto, el llamado es a actuar con anticipación: