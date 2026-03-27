En la edición de Los Tenores de este viernes 27 de marzo, nuestros panelistas comenzaron el programa entregando los antecedentes del grave caso de agresión en Calama, donde un estudiante asesinó a un inspectora de su colegio.

Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la victoria de la selección chilena ante Cabo Verde en el amistoso por el FIFA Series y las palabras de Nicolás Córdova en conferencia de prensa.

Además, conversaron con Cristián Durney, vicepresidente de la Corporación Santiago Wanderers, acerca de la acción judicial que hicieron contra la Sociedad Anónima del club.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 27 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también escucharon la conferencia de prensa de Leandro Hernández en Colo Colo y supieron de la apuesta del DT de La Roja por Yastin Cuevas.