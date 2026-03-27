Azul Azul nombra a nuevo director tras la salida de la familia Schapira: vuelve un viejo conocido a la U / Agencia Uno

El pasado 12 de enero, los hermanos Daniel y Eduardo Schapira concretaron la venta del 21,44% de sus acciones en Azul Azul. Estas fueron adquiridas por la sociedad perteneciente al abogado José Ramón Correa, director de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile y aliado de Michael Clark.

Desde entonces, dos puestos en el directorio permanecieron vacantes. No obstante, en las últimas horas se definió quién ocupará el lugar de la familia Schapira en la cúpula de la sociedad anónima.

A través de un hecho esencial, José Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que Miguel Berr será quien se sumará a la mesa hasta que se realice la próxima junta de accionistas, pactada para el 28 de abril.

“En virtud de las renuncias presentadas por los señores Daniel Schapira Eskenazi y Eduardo Schapira Peters a sus cargos de directores de la sociedad, con fecha 12 de enero de 2026, el directorio de la compañía, reunido en sesión de esta fecha, acordó por mayoría designar en reemplazo de uno de los cargos vacantes al Sr. Miguel Berr Lama, quien ejercerá dicho cargo hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas", detalla el documento al que tuvo acceso ADN Deportes.

En esa reunión se elegirá al reemplazante definitivo de los hermanos Schapira, aunque todo apunta a que será alguien cercano a Michael Clark, quien contaría con el respaldo de ocho de los once integrantes del directorio, reforzando su poder en Azul Azul y asegurando su eventual continuidad como presidente.

Cabe destacar que Miguel Berr ya cuenta con una experiencia previa en Azul Azul. En 2021, el cardiocirujano y gerente comercial del Hospital Clínico de la Universidad de Chile ingresó al directorio en representación de la casa de estudios, puesto en el que se desempeñó hasta abril de 2025, cuando se realizó el último cambio en la conformación del directorio.

En esta oportunidad, su participación será menor, ya que se trata de un reemplazo temporal hasta la próxima junta de accionistas, donde se definirá al presidente y el nuevo directorio de Azul Azul.