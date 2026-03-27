Este viernes, Chile derrotó 4-2 a Cabo Verde en su primer amistoso del año. A pesar del triunfo, el técnico de La Roja, Nicolás Córdova, no quedó del todo conforme con el partido que hicieron sus dirigidos, principalmente en el primer tiempo.

“Contentos por el resultado, siempre es importante ganar, pero no estamos satisfechos por el primer tiempo que hicimos, la verdad es que fue muy plano, lento, nos costó mucho circular, no tuvimos profundidad”, señaló el entrenador nacional en conferencia de prensa, luego del encuentro.

El “Nico” aseguró que los cambios que realizó en el entretiempo le dieron otra cara al equipo. “Logramos ajustar, los que entraron hicieron un muy buen segundo tiempo. También se interpretó el quedar con uno más y no irse al ataque desesperadamente. Cuando vas perdiendo 2-1 y quieres ir a buscar el resultado, dejas muchos espacios, y ellos son rápidos. Eso se hizo muy bien en el segundo tiempo”, indicó.

“Hay que seguir en esta senda, la idea es que estos chicos jueguen, que puedan ir apareciendo. Obviamente, cuando ganas un partido y juegas en tres días más, se puede corregir con un mejor ánimo”, agregó el DT de cara al amistoso del próximo lunes contra Nueva Zelanda.

Por otro lado, Nicolás Córdova se refirió a las críticas que ha recibido desde que asumió la banca de la selección chilena. “Entiendo que cuando alguien habla de cosas que en general no se hablan, pueden haber críticas, porque inicialmente no se logra entender el mensaje. A mí me gusta hablar de fútbol, no de otra cosa. Yo quiero hablar de fútbol, de táctica, de jugadores. Estamos haciendo las cosas muy conscientes”, comentó.

“Lo único que puedo decir en general es que los resultados no han sido los que todo el mundo espera a nivel de partidos, pero a nivel de jugadores, créanme que están creciendo mucho”, aseguró el técnico.

“Va a llegar el momento donde nuevamente vamos a poder competir y estar al menos dentro de las primeras seis posiciones (de las Eliminatorias) que te permiten ir a un Mundial. Lo que no puede volver a pasar es que salgamos décimos”, concluyó Córdova.