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El futuro ‘9’ de La Roja no es Brereton, Tapia ni Pizarro: la silenciosa apuesta de Nicolás Córdova

Con la renovación en marcha y aún en su rol de interino, el jefe técnico de las selecciones juveniles ya comenzó a proyectar al futuro centrodelantero de La Roja.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Getty Images

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La selección chilena arrancó con el pie derecho su calendario 2026. Al otro lado del mundo, La Roja abrió el año con un trabajado triunfo por 4-2 sobre Cabo Verde en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, en el marco del torneo FIFA Series.

Más allá de la contundencia en el marcador ante un errático cuadro africano, la falta de un ‘9’ goleador sigue siendo una deuda pendiente en el combinado nacional.

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En ese escenario, Nicolás Córdova ya apunta al futuro. Con la renovación en marcha y aún en su rol de interino, el jefe técnico de las selecciones juveniles avanza en la proyección del próximo centrodelantero de La Roja.

El ‘9′ del futuro

Según pudo conocer ADN Deportes desde Oceanía, Yastin Cuevas, delantero de Colo Colo, es el jugador llamado a adueñarse del ‘9’ de Chile. Aunque el joven atacante de 18 años no fue convocado para esta ventana de amistosos, en el cuerpo técnico de Córdova existe plena confianza en sus condiciones.

Cuevas ha sido parte del proceso de las selecciones juveniles desde hace varios años bajo la dirección técnica del DT de la Roja Sub 20 y se ha ganado una importante valoración, especialmente en aspectos como la alimentación, el descanso y su profesionalismo.

¿Pero por qué todavía no aparece en las convocatorias? La respuesta está en su presente: aún no tiene continuidad en Colo Colo. Sin embargo, puertas adentro confían en que, si logra consolidarse y elevar su nivel, se convertirá en el próximo ‘9’ de la selección chilena.

En lo inmediato, la tarea de Cuevas está en ganarse un lugar en el “Cacique”. El delantero debutó el pasado 31 de enero en la caída 3-1 ante Deportes Limache y, siete días más tarde, anotó su primer gol en el triunfo 2-0 sobre Everton en el Estadio Monumental. Hasta ahora, registra seis apariciones con el primer equipo de los albos.

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