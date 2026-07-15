Anuncian nieve para este jueves en Chile: estas son las regiones y comunas donde podría nevar / Rodrigo Sáenz

El avance de un tren de sistemas frontales ha estado afectando con precipitaciones a diversas regiones del país, avanzando desde el sur hacia la zona central de Chile, para luego instalarse hasta la región de Atacama.

No obstante, también habrá ciertos sectores del país en el que otro sistema frontal podría generar nevadas durante este jueves 16 de julio.

De acuerdo al pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en el sur y extremo sur del territorio podría nevar.

¿En qué regiones podría nevar?

Según señala el organismo, la región de Aysén se podría ver afectada con agua-nieve. Desde la mañana hasta la noche del jueves se haría presente en Lago Verde, mientras que en Coyhaique se registraría a partir de la tarde.

En la comuna de Villa O’Higgins, en la región de Aysén, se pronostican nevadas débiles durante la madrugada de este jueves.

En paralelo, en la región de Magallanes la nieve se haría presente durante todo este jueves en Torres del Paine y Puerto Williams.

Por su parte en las comunas de Porvenir y Punta Arenas habrá nevadas desde la mañana hasta la tarde del jueves. En tanto, en Puerto Natales, se pronostica que el fenómeno se registre durante la madrugada y la mañana.

¿Y en Santiago?

En el caso de la región Metropolitana solamente caerá nieve en sectores cordilleranos. En sectores precordilleranos no se pronostica el fenómeno.