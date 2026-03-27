Armas blancas, gas pimienta y elementos incendiarios: los objetos que portaba el estudiante que asesinó a inspectora en Calama

Durante este viernes, una jornada escolar terminó en tragedia al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama, región de Antofagasta, luego de que un estudiante de 4° medio protagonizara un ataque con arma blanca que dejó a una inspectora fallecida y a otras cuatro personas heridas.

Según los antecedentes policiales, el hecho se originó tras una confusa riña entre alumnos en pleno horario de clases. En ese contexto, el joven habría atacado a tres compañeros y a dos funcionarias del establecimiento. Al llegar Carabineros, el agresor fue reducido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro asistencial para la constatación de lesiones, antes de quedar detenido en la 1ª Comisaría de Calama.

La víctima fatal fue identificada como M.V.R.V., de 59 años, quien murió en el lugar producto de la gravedad de las heridas. En tanto, la otra inspectora lesionada y los tres estudiantes afectados fueron derivados a un recinto de salud para su evaluación.

Uno de los elementos que marcó el desarrollo del caso fue lo encontrado en las pertenencias del estudiante. De acuerdo con información preliminar, portaba distintas cintas, gas pimienta, elementos para la elaboración de bombas molotov, un arma cortopunzante, pastillas y otros objetos contundentes , lo que está siendo periciado por personal especializado.

A raíz de la emergencia, el establecimiento activó protocolos de seguridad, suspendió las clases y ordenó la evacuación total de la comunidad educativa.

Carabineros continúa con las diligencias en el lugar, mientras el Ministerio Público ya fue informado para determinar las responsabilidades y eventuales formalizaciones en este caso que generó conmoción en la zona.