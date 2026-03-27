Resiembra en marcha: así lucen las mejoras en la remodelación del césped de emblemático estadio en Chile

Tras el inicio de la remodelación el pasado 13 de marzo, los trabajos en el Estadio La Portada de La Serena han entrado en una fase clave, mostrando ya los primeros resultados visibles de la intervención realizada por el municipio.

Este jueves se dio a conocer el estado actual del gramado, el cual ya exhibe un crecimiento uniforme del nuevo césped. Según los reportes técnicos, para este viernes se tiene contemplado realizar el primero de los diez cortes programados para esta etapa de resiembra, lo que permitirá ir fortaleciendo la superficie de juego de cara a los próximos desafíos del cuadro granate.

La planificación apunta a que el estadio esté en condiciones óptimas para el retorno de Deportes La Serena a su localía habitual. El objetivo central de la administración es que el campo de juego sea entregado y habilitado para el fin de semana del 11 de abril, fecha en la que Deportes La Serena recibirá a Everton de Viña del Mar por la novena jornada del campeonato nacional.

“Tras la mejora del riego automático, la siembra fue un éxito, alcanzando cerca del 100% de cobertura. Siempre hay detalles por ajustar, pero los resultados de la germinación son más que satisfactorios”, señaló el administrador de La Portada, Giancarlo Mettifogo, en diálogo con diario El Día.

Cabe recordar que estas obras forman parte de un plan integral de modernización que no solo incluyó el cambio de semilla, sino también la actualización del sistema de riego con nuevos aspersores de alta precisión. Con esto, se busca elevar el estándar del recinto a niveles internacionales, garantizando una mejor superficie para el desarrollo de los partidos durante el resto de la temporada 2026.