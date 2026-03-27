Cuando todo era celebración en Santiago Wanderers Sub 20 tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores de la categoría, una polémica dirigencial empañó, en parte, la fiesta en Valparaíso.

Esto, porque la dirigencia a cargo del club habría intentado cobrar la indumentaria al plantel que logró la hazaña en Ecuador, lo que derivó en una nueva respuesta de la Corporación Santiago Wanderers, que volvió a arremeter contra la directiva encabezada por Reinaldo Sánchez.

Este viernes, Los Tenores conversaron con Cristián Durney, vicepresidente de la corporación, quien entregó detalles de la acción legal que están preparando para intentar tomar el control del club y poner fin a la Sociedad Anónima.

“Nos levantamos con esta noticia, que es bastante triste, la verdad, y que da vergüenza ajena. Esta es la imagen de una administración deficiente: tironearle la indumentaria al plantel que acaba de ser campeón de América describe perfectamente los problemas estructurales que tiene la administración actualmente”, comenzó señalando.

Al ser consultado sobre cómo surge esta opción de demandar al club, respondió: “Esto empieza en 2024, cuando el equipo no pudo jugar por ausencia de guardias. Se realiza una asamblea que mandató a la directiva de entonces a iniciar estudios legales para evaluar si existía factibilidad de poner fin al contrato”.

“Hicimos tres preinformes y los tres indican que existen fundamentos jurídicos. Hemos estado todo este tiempo estudiando esos antecedentes y finalmente aceptamos la propuesta del profesor Fernando Astudillo, quien nos representará de forma gratuita en esta causa. Hoy dimos el primer paso, que fue la notificación formal de la demanda que iniciará este proceso, que es un juicio arbitral”, continuó.

Respecto a la duración del proceso, explicó: “Los tiempos judiciales son largos, pero están acotados por la ley. Según lo que nos explicó el profesor Astudillo, el proceso podría extenderse hasta un máximo de dos años”.

Además, aseguró que se encuentran preparados para asumir el control del equipo profesional en caso de imponerse en el proceso. “Llevamos muchos años en un proceso de consolidación institucional. Hoy tenemos cinco ramas plenamente activas y más de 500 jugadores. Creemos que tenemos la solidez para hacerlo. Este es un proyecto colectivo, no de una sola persona, sino de un grupo amplio. Tenemos la capacidad para administrar el club”, afirmó.

“Santiago Wanderers tiene como infraestructura el campo de entrenamiento en Mantagua y la sede institucional de calle Independencia, que no son propiedad de la Corporación ni de la Sociedad Anónima, sino de la Inmobiliaria de Santiago Wanderers, donde la Corporación también tiene representación. Por lo tanto, ese patrimonio no está en riesgo. Contamos con todas las instalaciones para competir en cuanto asumamos el control del club”, sentenció Durney.