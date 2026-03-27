Corporación Santiago Wanderers inicia acción legal para sacar de la administración del club a Reinaldo Sánchez / Pablo Ovalle Isasmendi

Más allá de la alegría en Santiago Wanderers por el título de la Copa Libertadores Sub 20, no hay calma en torno al desarrollo del elenco porteño.

Todo luego que en las últimas horas se diera a conocer que la dirigencia caturra le solicitó la indumentaria al plantel campeón continental, lo que llevó al SIFUP a intervenir con tal de evitar dicho lío.

Sin embargo, este y otros temas en torno a la administración de Reinaldo Sánchez en el elenco porteño llevaron a la Corporación Santiago Wanderers a tomar medidas.

Este viernes, de hecho, anunciaron la notificación a la sociedad anónima que rige los destinos del club del comienzo del proceso judicial con el que apuntan a sacar a mediano plazo a la familia Sánchez del club.

“Se hizo el envío mediante carta certificada del anuncio de inicio del proceso de arbitraje, según lo que establece el contrato de concesión. Presentaré presencialmente la carta esta misma tarde al gerente del club. Es un mandato estatutario de la asamblea”, explicó a ADN Deportes la presidenta de la Corporación Santiago Wanderers, Francisca Burgos, en torno a la situación que genera incertidumbre en torno al futuro del elenco de Valparaíso.