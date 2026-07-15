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“Es absolutamente inaceptable”: Presidente Kast condena ataque a carabineros en Valdivia y envía al ministro de Seguridad a la zona

Martín Arrau aseguró que no permitirán que los uniformados se conviertan en “blanco de delincuentes cobardes y miserables”.

Martín Neut

Presidente José Antonio Kast

Presidente José Antonio Kast / Raphael Sierra

El Presidente José Antonio Kast condenó el ataque armado que dejó a dos funcionarios del GOPE de Carabineros heridos durante un operativo en Valdivia y anunció el traslado del ministro de Seguridad a la zona para coordinar las acciones tras el hecho.

A través de su cuenta de X, el Mandatario calificó el ataque como “absolutamente inaceptable” y aseguró que “los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia".

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Además, informó que “el Ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros".

Por su parte, Martín Arrau, titular de Seguridad, enfatizó en que “no vamos a permitir que vestir un uniforme con honor signifique convertirse en blanco de delincuentes cobardes y miserables”.

El hecho ocurrió mientras los efectivos participaban en un allanamiento en el sector rural de Punucapa para dar con uno de los últimos involucrados en el asesinato del cabo Eugenio Naín, ocurrido en 2020.

Según Carabineros, ambos funcionarios fueron trasladados al Hospital Regional de Valdivia, uno de ellos con una herida de bala en el rostro, mientras la Fiscalía Regional de Los Ríos y la BIPE de la PDI quedaron a cargo de la investigación.

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