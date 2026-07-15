Las primeras ráfagas de viento asociadas al sistema frontal que afectará a la zona central ya comenzaron a sentirse este miércoles en la Región Metropolitana, especialmente en comunas del sector oriente, donde las autoridades llamaron a extremar las precauciones ante el riesgo de caída de ramas y otros elementos sobre la vía pública.

De acuerdo con TransporteInforma, durante la tarde se registraron fuertes ráfagas en Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, advirtiendo sobre posibles obstrucciones de calles por desprendimiento de ramas.

ALERTA DE TRÁNSITO. A la hora hay ráfagas de viento en varios puntos del sector oriente de la Región Metropolitana, especialmente en sectores de #LoBarnechea, #LaReina, #Peñalolén, #LaFlorida y #PuenteAlto . Precaución por desprendimiento de ramas que podrían bloquear las vías pic.twitter.com/SLXj47yPxK — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 15, 2026

El fenómeno también quedó reflejado en las mediciones de la Red Geocientífica, que reportó vientos de hasta 82 km/h en Colina, una intensidad superior a la prevista para esta jornada y que marca la antesala del temporal que ingresará durante las próximas horas.

En redes sociales, usuarios de distintas comunas como Santiago Centro, La Reina y La Florida comenzaron a reportar fuertes ráfagas e incluso interrupciones momentáneas del suministro eléctrico y caída de árboles, mientras el viento se extendía hacia otros sectores de la capital.

El aumento de la intensidad del viento coincide con el avance del sistema frontal que ya afecta a regiones del centro-sur y que también se manifiesta en Valparaíso y Coquimbo.

#SFconRedGeo 💨 Rachas de viento en la región Metropolitana.



• El Colorado: 74 km/h.

• Peldehue: 63 km/h.

• Llanos de Caleu: 60 km/h.

• Cerro San Francisco (Lo Prado): 57 km/h.



Fuente: DMC. — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) July 15, 2026

Según la Dirección Meteorológica de Chile, la Región Metropolitana enfrentará desde este jueves precipitaciones acompañadas de viento de entre 25 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h en el valle y la precordillera, mientras que en sectores cordilleranos se esperan hasta 80 km/h.

Las autoridades mantienen la Alerta Amarilla para la Región Metropolitana e insistieron en evitar estacionar vehículos bajo árboles, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales, considerando que el evento podría extenderse durante varios días con lluvias intensas y nuevas ráfagas.