VIDEOS. La Roja saca provecho de un ingenuo Cabo Verde para sumar su primera victoria en 2026
El elenco nacional refrendó la ventaja numérica con que quedó al cierre del primer tiempo y terminó remontando un difícil inicio contra los africanos en el FIFA Series.
Durante la madrugada de este viernes, la selección chilena debutó con un triunfo en el FIFA Series en Auckland, en un acontecido encuentro ante Cabo Verde, selección que disputará el Mundial 2026.
Más allá de la mayoría de hinchas nacionales en el Eden Park, los africanos su mejor fiato colectivo y la mayor potencia de sus jugadores, propiciándose chances con un cabezazo de Kevin Pina y un remate de Jovane Cabral antes de los 10 minutos.
Revisa también:
Sopresivamente, eso sí, al minuto 16, en la primera chance clara de Chile, La Roja se puso en ventaja: una avivada de Rodrigo Echeverría dejó a Ben Brereton mano a mano con el portero rival abriendo la cuenta para los nacionales.
Sin embargo, cinco minutos más tarde, Dailon Livramento empató rápidamente para Cabo Verde, que al cierre del primer lapso se complicó cuando, por una mano que cortó una arremetida clara de Brereton, Diney dejó a los africanos con 10 jugadores.
Con un remate al horizontal de Maximiliano Gutiérrez en el tiro libre posterior, parecía que La Roja podía mejorar su rendimiento, pero antes del descanso, Sidny Cabral puso en ventaja a Cabo Verde.
La Roja buscó sacar ventaja del hombre de más en el segundo tiempo, pero le costó ir manejando el balón. De hecho, recién pudo controlar el juego en ataque cuando el portero Vozinha salió innecesariamente lejos de su arco, permitiéndole a Maximiliano Gutiérrez igualar a los 57.
Con algunos cambios, Cabo Verde perdió fuelle y el extremo de Independiente fue clave para la remontada nacional, pues con un taconazo asistió a Felipe Loyola para el 3-2 a los 66 minutos.
Como si no fuera suficiente, los africanos cometieron otro error defensivo, con la zaga demorando en despejar, cuestión que el recién ingresado Gonzalo Tapia aprovechó para sellar el triunfo de La Roja a los 79 minutos.
Así las cosas, La Roja concretó la remontada para sumar su primera victoria en 2026. El elenco dirigido por Nicolás Córdova volverá a jugar en Oceanía durante la madrugada del lunes 30 de enero en horario nacional, cuando se midan ante Nueva Zelanda.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.