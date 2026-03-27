La Roja saca provecho de un ingenuo Cabo Verde para sumar su primera victoria en 2026 / MICHAEL BRADLEY

Durante la madrugada de este viernes, la selección chilena debutó con un triunfo en el FIFA Series en Auckland, en un acontecido encuentro ante Cabo Verde, selección que disputará el Mundial 2026.

Más allá de la mayoría de hinchas nacionales en el Eden Park, los africanos su mejor fiato colectivo y la mayor potencia de sus jugadores, propiciándose chances con un cabezazo de Kevin Pina y un remate de Jovane Cabral antes de los 10 minutos.

Sopresivamente, eso sí, al minuto 16, en la primera chance clara de Chile, La Roja se puso en ventaja: una avivada de Rodrigo Echeverría dejó a Ben Brereton mano a mano con el portero rival abriendo la cuenta para los nacionales.

¡¡LA VIVEZA DE LA ROJA!! Echeverría durmió a todos con un gran pase luego de un pique y Ben Brereton marcó el 1-0 de Chile ante Cabo Verde, en un Amistoso Internacional.



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Sin embargo, cinco minutos más tarde, Dailon Livramento empató rápidamente para Cabo Verde, que al cierre del primer lapso se complicó cuando, por una mano que cortó una arremetida clara de Brereton, Diney dejó a los africanos con 10 jugadores.

El VAR revisó una mano y Diney se fue expulsado sobre el final del primer tiempo, cuando Chile y Cabo Verde empatan 1-1 en un Amistoso Internacional.



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Con un remate al horizontal de Maximiliano Gutiérrez en el tiro libre posterior, parecía que La Roja podía mejorar su rendimiento, pero antes del descanso, Sidny Cabral puso en ventaja a Cabo Verde.

¡CON UNO MENOS, GOLAZO TOTAL DE CABO VERDE! Asistencia DE TACO de Livramento y gran remate al primer palo de Cabral, para el 2-1 ante Chile.



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La Roja buscó sacar ventaja del hombre de más en el segundo tiempo, pero le costó ir manejando el balón. De hecho, recién pudo controlar el juego en ataque cuando el portero Vozinha salió innecesariamente lejos de su arco, permitiéndole a Maximiliano Gutiérrez igualar a los 57.

¿¿A DÓNDE SALIÓ EL ARQUERO?? Maxi Gutiérrez (jugador de Independiente) aprovechó un error insólito del 1 de Cabo Verde y le pegó desde lejos para decretar el 2-2 de Chile en Auckland.



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Con algunos cambios, Cabo Verde perdió fuelle y el extremo de Independiente fue clave para la remontada nacional, pues con un taconazo asistió a Felipe Loyola para el 3-2 a los 66 minutos.

¡¡AHORA APARECIÓ UN EX-INDEPENDIENTE!! Asistencia DE TACO de Maxi Gutiérrez y golazo de primera del Pipe Loyola, para que Chile se ponga 3-2 ante Cabo Verde en Auckland.



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Como si no fuera suficiente, los africanos cometieron otro error defensivo, con la zaga demorando en despejar, cuestión que el recién ingresado Gonzalo Tapia aprovechó para sellar el triunfo de La Roja a los 79 minutos.

Nuevo error defensivo de Cabo Verde y gol de un ex-River... ¡¡GONZALO TAPIA para el 4-2 de Chile ante los Tiburones Azules!!



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Así las cosas, La Roja concretó la remontada para sumar su primera victoria en 2026. El elenco dirigido por Nicolás Córdova volverá a jugar en Oceanía durante la madrugada del lunes 30 de enero en horario nacional, cuando se midan ante Nueva Zelanda.