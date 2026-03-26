Aprovechando la pausa en la Liga de Primera por los amistosos de la Selección Chilena de Fútbol, durante los últimos días arrancó la acción de la Copa de la Liga, torneo debutante en el fútbol chileno que entrará ya a vivir su tercera jornada grupal.

El próximo sábado 28 de marzo, desde las 18:30 horas, Unión La Calera y Deportes La Serena le darán el vamos a la nueva fecha del torneo. Será el único encuentro de la jornada.

Misma situación para el domingo 29, donde solo aparece programado el choque entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción en el Francisco Sánchez Rumoroso para el mediodía de dicha jornada.

Ya el lunes 30 se jugará el grueso de encuentros de la fecha. Tras serán los encuentros donde destaca la visita de la UC a Cobresal en El Salvador, así como el duelo entre Palestino y O’Higgins en La Cisterna.

El martes 31 habrá dos encuentros, donde todas las miradas estarán puestas en lo que hagan Audax Italiano y la Universidad de Chile en La Florida. Una derrota azul, prácticamente los eliminaría del torneo de manera temprana.

Finalmente, el primer día de abril la tercera jornada de la Copa de la Liga llegará a su final con el compromiso que disputen Colo Colo y Huachipato en el Estadio Monumental, aquello desde las 18:00 horas.

Fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Los partidos de la tercera jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 28 de marzo

18:30 hrs | Unión La Calera vs. Deportes La Serena | Nicolás Chahuán Nazar

Domingo 29 de marzo

12:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción | Francisco Sánchez Rumoroso

Lunes 30 de marzo

18:00 hrs | Cobresal vs. Universidad Católica | El Cobre

| 20:30 hrs | Universidad de Concepción vs. Ñublense | Ester Roa Rebolledo

| 20:30 hrs | Palestino vs. O’Higgins | Municipal La Cisterna

Lunes 31 de marzo

18:00 hrs | Audax Italiano vs. Universidad de Chile | Bicentenario La Florida

| 20:30 hrs | Everton vs. Deportes Limache | Sausalito

Martes 1 de abril