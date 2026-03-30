Ñublense vuelve a arrebatarle la cima del grupo a la UC en Copa de la Liga con sólido triunfo ante la UdeC

La Copa de la Liga entra en zona de definiciones y Ñublense sigue encaminando su clasificación a las semifinales del nuevo torneo del fútbol chileno.

Los chillanejos iniciaron su visita a Universidad de Concepción como segundos del Grupo B, tras el triunfo de Universidad Católica ante Cobresal, pero terminaron el partido con una victoria por 2-0 que los devuelve a la cima de la zona.

Los “Diablos Rojos” abrieron la cuenta temprano, cuando, tras un contraataque comandado por Matías Plaza, Gabriel Graciani dejó solo a Ignacio Jeraldino (28′), quien solo tuvo que empujar el balón para el 1-0, en una jugada que generó polémica por una supuesta posición de adelanto.

Las cosas se complicaron para el “Campanil” en el minuto 74, cuando Leonel González fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Minutos más tarde, llegaría la sentencia de la visita en los pies de Fernando Ovelar (83′), quien concretó un nuevo contraataque.

Con este triunfo, Ñublense se instala en la cima del Grupo B de la Copa de la Liga con 7 puntos, uno más que Universidad Católica. Por su parte, Universidad de Concepción se queda con 3 unidades en la tercera posición, mientras que Cobresal cierra la tabla con solo un punto.