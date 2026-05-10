Gustavo Álvarez sufre su primer gran revés en Argentina: “El plantel está golpeado y tiene que ser así”

Gustavo Álvarez estuvo cerca de lograr la hazaña con San Lorenzo. Este domingo, el extécnico de Universidad de Chile desafió a River Plate en los octavos de final del Torneo Apertura argentino, pero cayó de manera dramática en los penales y sufrió su primera gran decepción al mando del “Ciclón”.

En el Más Monumental, la escuadra dirigida por Álvarez tuvo que trabajar más de la cuenta, ya que a los 31’ del primer tiempo sufrió la expulsión de su delantero Matías Reali. Aun así, logró abrir el marcador seis minutos más tarde con gol de Rodrigo Auzmendi (37′).

River no se quedó con los brazos cruzados y en el complemento alcanzó la igualdadd por medio de Marcos Acuña (55′). El duelo se fue al tiempo extra y pese al desgaste de tener a un jugador menos, San Lorenzo volvió a ponerse en ventaja gracias al tanto de Fabricio López (94′).

Sin embargo, en la última jugada del partido, Juan Fernando Quintero (120+1’) marcó el empate para estirar la definición a los lanzamientos penales. Desde los doce pasos, los “Cuervos” tomaron una importante ventaja tras los fallos de Giuliano Galoppo y Kendry Páez en el “Millonario”.

Pero San Lorenzo volvió a complicarse y desperdició esa diferencia con tres remates consecutivos fallados, dejando escapar la serie. La tanda terminó 4-3 a favor de River, que celebró luego del insólito penal de Mathías De Ritis: su remate dio en el palo y, de forma increíble, el balón se paseó por la línea sin ingresar al arco.

“La sensación es de amargura. Estuvimos a una jugada de pasar tres o cuatro veces, las dos iguales. El plantel está golpeado y tiene que ser así. Los golpes son partes del camino. Nos podemos caer, pero nos levantamos inmediatamente por más dolor que sentimos", declaró Gustavo Álvarez tras la eliminación.