Uno de los golazos de la fecha acerca a O’Higgins a las semifinales de la Copa de la Liga: fiesta total en Rancagua

O’Higgins logró imponer su localía en Rancagua y terminó consiguiendo un agónico triunfo por 2-1 ante Everton de Viña del Mar en el Estadio El Teniente, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

El equipo de Lucas Bovaglio comenzó el partido en desventaja tras un golazo de Lucas Soto (16′). El volante que pertenece a Colo Colo recibió el balón en el vértice del área, se perfiló con un amague y sacó un derechazo con una comba perfecta que se clavó en el ángulo de Omar Carabalí.

Sin embargo, el “Capo de Provincia” reaccionó en el complemento y logró igualar el marcador. Tras una gran jugada colectiva, Thiago Vecino (51’) conectó un centro de Leandro Díaz en el área chica y definió con frialdad para colocar el 1-1.

El cuadro celeste insistió hasta el final y encontró el premio en los minutos finales con un golazo de Benjamin Schamine (86’). Luego de un tiro de esquina desde la izquierda, Martín Sarrafiore bajó la pelota en el área y le dejó servido el remate a Schamine para sacar un derechazo fulminante, inatajable para Esteban Kirkman.

Con esta victoria, O’Higgins se afianzó en el primer lugar del Grupo C con 11 puntos y quedó a un paso de las semifinales, mientras que Everton se mantuvo tercero con 4 unidades y sentenció su eliminación. La tabla la completan Deportes Limache (6) y el también eliminado Palestino (2), que jugarán este lunes en La Pintana.

En la jornada final de la Copa de la Liga, el cuadro de Rancagua jugará como local ante los “Árabes” y los “Ruleteros” visitarán a los “Tomateros”. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo el domingo 7 de junio a las 18:00 horas.

Revisa los goles del triunfo de O’Higgins ante Everton

🚀🏆💛💙 COMBA PERFECTA EN EL TENIENTE



Lucas Soto abrió la cuenta para Everton con un golazo de comba cerrada ante O’Higgins, en este #MatchdayDomingo de la #CopaDeLaLiga2026 ⚽🔥



El volante ruletero sorprendió con una gran definición en El Teniente de Rancagua para poner en… pic.twitter.com/yA4JT9WGjv — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 11, 2026





🤩🏆🇧🇼 TENEMOS PARTIDO EN RANCAGUA



Tras una linda jugada colectiva, Thiago Vecino controló en área chica y puso el 1-1 de O'Higgins ante Everton, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 5 en la #CopaDeLaLiga2026.



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