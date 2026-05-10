Momentos de tensión se vivieron la tarde de este domingo durante un partido de fútbol amateur en Copiapó, luego de que un sujeto amenazara con un arma a hinchas en medio de una discusión entre barristas.

El hecho habría ocurrido en las canchas de ANFA, ubicadas en las cercanías del puente de calle Estadio, mientras se disputaba un encuentro entre los clubes O’Higgins y Bio Cobre.

Según antecedentes recopilados por testigos, el incidente comenzó tras un intercambio verbal entre simpatizantes de ambos equipos. En ese contexto, un hombre que se movilizaba en un vehículo rojo habría exhibido un arma aparentemente de fuego y amenazado a un grupo de personas presentes en el lugar.

Parte de la situación fue grabada por asistentes al partido, registros que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

De acuerdo con versiones entregadas por algunos testigos, el involucrado sería presuntamente funcionario de Carabineros de Chile, aunque hasta el momento esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora se desconocen las razones exactas que originaron el altercado y tampoco se ha informado sobre personas lesionadas producto del incidente.

Asimismo, no se ha precisado si existe una denuncia formal presentada ante Carabineros o si se inició algún procedimiento investigativo tras lo ocurrido.