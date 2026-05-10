;

VIDEO. Graban violento incidente en fútbol amateur de Copiapó: sujeto sacó presunta arma de fuego

El incidente ocurrió durante un encuentro entre O’Higgins y Bio Cobre en las canchas de ANFA

Nelson Quiroz

captura

captura

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este domingo durante un partido de fútbol amateur en Copiapó, luego de que un sujeto amenazara con un arma a hinchas en medio de una discusión entre barristas.

El hecho habría ocurrido en las canchas de ANFA, ubicadas en las cercanías del puente de calle Estadio, mientras se disputaba un encuentro entre los clubes O’Higgins y Bio Cobre.

Según antecedentes recopilados por testigos, el incidente comenzó tras un intercambio verbal entre simpatizantes de ambos equipos. En ese contexto, un hombre que se movilizaba en un vehículo rojo habría exhibido un arma aparentemente de fuego y amenazado a un grupo de personas presentes en el lugar.

Revisa también

ADN

Parte de la situación fue grabada por asistentes al partido, registros que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

De acuerdo con versiones entregadas por algunos testigos, el involucrado sería presuntamente funcionario de Carabineros de Chile, aunque hasta el momento esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Por ahora se desconocen las razones exactas que originaron el altercado y tampoco se ha informado sobre personas lesionadas producto del incidente.

Asimismo, no se ha precisado si existe una denuncia formal presentada ante Carabineros o si se inició algún procedimiento investigativo tras lo ocurrido.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad