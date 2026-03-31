La U de Chile concreta su primera victoria oficial con Fernando Gago en la banca / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Aunque las autoridades no permitieron el ingreso al Bicentenario de La Florida, los hinchas de la U de Chile sonrieron este martes al seguir el devenir del partido contra el Audax Italiano, donde ganaron su primer partido en la Copa de la Liga.

Más allá de la serie de bajas por lesión y citaciones a diversas selecciones, Fernando Gago pudo salir airoso por primera vez en la banca del elenco azul.

Todo se vio facilitado para el cuadro universitario laico cuando a los cinco minutos abrió la cuenta con un rasante disparo de Agustin Arce.

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Agustín Arce metió un derechazo para abrir la cuenta de #LaU en La Florida, en este #MatchdayMartes.



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Con la comodidad de la ventaja, la U de Chile pudo administrar el balón con más calma, aprovechando el mal posicionamiento de los italianos.

Uno de los debutantes en el elenco azul, Lucas Barrera, asistió de gran manera a Maximiliano Guerrero, que convirtió el 2-0 al minuto 23.

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Lucas Barrera sacó este exquisito pase para Maximiliano Guerrero y el habilidoso atacante de #LaU puso la segunda conquista para los Azules en este #MatchdayMartes.



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Tomás Ahumada fue convirtiéndose en figura pese a la caída, considerando que contuvo chances de Agustin Arce e Ignacio Vásquez.

En el complemento, la U de Chile selló la victoria luego que un muy generoso Eduardo Vargas aprovechó las licencias defensivas del cuadro itálico para habilitar a Marcelo Morales, que se despachó con un gran zurdazo a los 54 minutos para el 3-0.

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Tras un pase de Turboman dentro del área, Iván Morales metió un misil para estirar la ventaja de #LaU en La Florida, en este #MatchdayMartes.



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Maximiliano Guerrero tuvo la chance de ampliar aún más la ventaja, pero cabeceó de mala forma aún cuando estaba mano a mano con Ahumada.

Audax Italiano intentó descontar, con chances de Michael Vadulli y Daniel Piña, pero tampoco tuvieron éxito en ofensiva los dirigidos de Gustavo Lema. Si pudieron desde el punto penal, cuando Rodrigo Cabral descontó desde los 12 pasos tras una dura falta de Marcelo Morales.

Con el 3-1, la U de Chile llega a cuatro puntos para ubicarse tercero en el grupo D de la Copa de la Liga, a dos unidades de Unión La Calera y Audax Italiano, conservando chances matemáticas de pelear por el liderato de la zona.