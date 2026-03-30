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VIDEOS. Avanza a paso seguro: O’Higgins derrota a Palestino y da un nuevo paso a las semis de la Copa de la Liga

Arnaldo Castillo fue la gran figura del encuentro en La Cisterna. Los ‘árabes’, están prácticamente eliminados.

Gonzalo Miranda

Higgins derrota a Palestino y da un nuevo paso a las semis de la Copa de la Liga

Higgins derrota a Palestino y da un nuevo paso a las semis de la Copa de la Liga

Lunes por la noche y la acción de la tercera fecha de la Copa de la Liga continuó con interesantes duelos, como el que protagonizaron Palestino y O’Higgins en La Cisterna.

En un duelo de ida y vuelta, pero favorable al visitante, fue el ‘capo de provincia’ el que se quedó con los tres puntos gracias a un Arnaldo Castillo intratable.

El ariete trasandino marcó dos goles (Franciso González el tercero) con que O’Higgins ganó 3-1 y se lleva los tres puntos a Rancagua y deja prácticamente eliminado a Palestino del torneo. Un golazo de Francisco Montes estrechó el marcador.

Esto porque el cuadro ‘celeste’ completó siete puntos en la primera posición, dejando a Palestino colista con una sola unidad. Cabe recordar que solo el primero de cada grupo avanza a las semis de la Copa de la Liga.

Mira los goles del partido

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