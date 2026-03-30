VIDEOS. Pese a “perder” dos penales, la UC se impone a Cobresal y se afianza como líder de su grupo en la Copa de la Liga
Los cruzados vencieron en El Salvador en un juego que tuvo fallos desde los 12 pasos para el elenco cruzado, pero que no influyeron en el resultado final.
En un lunes acontecido para la UC, que tuvo problemas climáticos para viajar, el cuadro de la franja llegó horas antes del encuentro a El Salvador para, más allá de aquel retraso, imponerse a Cobresal por la tercera fecha de la Copa de la Liga.
Ante 394 espectadores, el elenco cruzado comenzó de buena manera, cuando el debutante Dario Melo intervino adecuadamente ante la arremetida de César Yanis a los 10 minutos.
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La respuesta vino rápidamente por parte del elenco forastero, luego que Jhojan Valencia metió un pelotazo largo que encontró a Clemente Montes, que se acomodó para abrir la cuenta.
Cobresal no tuvo mayor reacción y Justo Giani le dio una esperanza a los locales luego de dilapidar un lanzamiento penal. Sin embargo, dos minutos más tarde, a los 32, el ex Aldosivi cabeceó para el 2-0.
En el arranque del partido, los albinaranjas dispusieron de tres cambios con tal de revertir el marcador y a los 48 minutos, Francisco Moreno descontó mediante golpe de cabeza.
Más allá de aquel envión, Cobresal no supo generarse mayores oportunidades con tal de igualar y, para peor, vino otro penal en contra.
En primera instancia, Jorge Pinos contuvo el remate del “Toro”, pero a través del VAR se detectó que el ecuatoriano se adelantó, cuestión que le permitió al goleador histórico de la UC volver a tener una chance desde los 12 pasos, donde esta vez no perdonó para el 3-1.
El partido se cerró con un Cobresal que finalizó con 10 jugadores luego que el juez Nicolás Millas le mostrase la segunda amarilla a Juan Fuentes por, supuestamente, pegarle con la mano al balón tras un tiro libre, cuestión que no ocurrió.
Con este resultado, el elenco precordillerano alcanza el liderato del grupo B, con 6 unidades, sacando provecho de un elenco albinaraja que suma ya ocho partidos seguidos sin victorias: de hecho, no ganan desde la victoria que habían logrado ante la UC el 14 de febrero, por la Liga de Primera.
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