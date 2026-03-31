La tercera fecha de la Copa de la Liga sigue su curso y, en el penúltimo partido de la jornada, Deportes Limache consiguió un triunfo como visitante sobre Everton que le permite ilusionarse con la clasificación a las semifinales del torneo.

El encuentro arrancó de la mejor manera para los viñamarinos, que se pusieron rápidamente en ventaja en el Estadio Sausalito con un gol de Braian Martínez (4′), el cual debió ser revisado en el VAR para confirmar que el balón había ingresado completamente.

Pero los “tomateros” reaccionaron con rapidez gracias a la anotación de Ramón Martínez (21′), quien aprovechó un balón suelto tras una serie de rebotes luego de un tiro de esquina para marcar el 1-1.

El envión de la visita no se detuvo ahí, ya que minutos después lograron dar vuelta el marcador con un golazo de Joaquín Montecinos (32′), que capturó un balón fuera del área y sacó un potente remate que se coló en el arco de Ignacio González.

La situación se complicó aún más para los “ruleteros” al inicio del segundo tiempo, cuando en el minuto 52 se quedaron con diez jugadores tras la expulsión directa de Ramiro González.

Finalmente, el marcador no se movió del 2-1 a favor de Limache, que con este triunfo escala a la segunda posición del Grupo C de la Copa de la Liga con 5 puntos, quedando como escolta de O’Higgins, que suma 7. Por su parte, Everton se queda con 3 unidades, mientras que Palestino cierra el grupo con solo un punto.