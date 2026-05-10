Presidente Kast condena agresión a Javier Olivares y exige rechazo “sin peros” a la violencia política

El Presidente José Antonio Kast se refirió durante esta jornada a la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares, condenando el hecho y haciendo un llamado transversal al mundo político a rechazar cualquier manifestación de violencia.

A través de sus redes sociales, el Mandatario calificó el ataque como un episodio “inaceptable” y advirtió sobre el riesgo de relativizar este tipo de situaciones dependiendo de las diferencias ideológicas o políticas existentes entre los actores involucrados.

En sus palabras, Kast sostuvo que “la agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin ‘peros’ ni ambigüedades”.

El jefe de Estado además enfatizó que las diferencias políticas no pueden transformarse en justificación para actos violentos. “Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política”, afirmó.

La agresión reabre debate por violencia y polarización política

Las declaraciones del Presidente se suman a las múltiples reacciones que ha generado el ataque contra el parlamentario del Partido de la Gente (PDG), episodio que provocó condenas desde sectores oficialistas y de oposición.

Durante las últimas horas, distintas figuras políticas insistieron en que la confrontación y las agresiones físicas no pueden normalizarse dentro del debate democrático, especialmente en un contexto marcado por alta tensión política y polarización en redes sociales.

El caso también abrió nuevamente la discusión sobre la seguridad de autoridades y parlamentarios en actividades públicas y territoriales, además del impacto que tienen los discursos agresivos en el clima político y social del país.

Hasta ahora, no se han entregado mayores detalles sobre posibles detenidos vinculados a la agresión. Sin embargo, desde distintos sectores ya se pidió avanzar en las investigaciones y aplicar sanciones contra los responsables.

La condena presidencial ocurre además en medio de un escenario político donde la violencia verbal, las amenazas y las funas han sido tema recurrente en el debate público durante los últimos años.