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VIDEO. Coquimbo Unido enciende la lucha en la Copa de la Liga: aviso y tarea pendiente para Colo Colo

El cuadro pirata logró una agónica victoria como local ante Deportes Concepción y tomó el liderato del Grupo A.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Este domingo, en el Estadio Francisco Sánchez, Coquimbo Unido reaccionó sobre la hora y celebró un importante triunfo por 2-1 sobre Deportes Concepción, en el duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

El partido en el norte arrancó con intensidad. En los primeros minutos, Ignacio Mesías (6′) se elevó en el área tras un centro preciso de Nelson Sepúlveda y, con un potente testazo, venció a Gonzalo Flores para poner el 1-0 a favor del ‘León de Collao’.

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De ahí en más, el elenco de Hernán Caputto asumió el protagonismo y buscó incansablemente la igualdad, pero dos remates en el palo y un gol de Alejandro Camargo frustraron la intención de los locales de alcanzar la paridad.

Sin embargo, en el complemento llegaría la recompensa para los ‘Piratas’. A los 77′, Cristian Zavala combinó con Galani en una pared perfecta, centró y Francisco Salinas se lanzó de palomita para marcar el 1-1.

Sobre el final, el vigente campeón del fútbol chileno encontraría el gol de la victoria gracias a Lucas Pratto (90+2′). En los descuentos, el experimentado goleador de 37 años aprovechó un grave error de la defensa penquista y empujó el balón debajo del arco para sentenciar el definitivo 2-1 en la Cuarta Región.

Con esta victoria, Coquimbo Unido escaló al primer lugar del Grupo A con 7 unidades, mientras que Deportes Concepción se mantuvo en la última posición con apenas un punto.

La tercera jornada del Grupo A la completarán Colo Colo (4) y Huachipato (1), que se enfrentarán el próximo miércoles 1 de enero a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Revisa los goles del triunfo de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción

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