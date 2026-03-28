Este sábado comenzó la tercera fecha de la Copa de la Liga con una agónica remontada de Unión La Calera sobre Deportes La Serena, en un resultado que vuelve a complicar a la Universidad de Chile en la cima del Grupo D.

En el partido jugado en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, los “papayeros” sorprendieron con una presión que los “cementeros” no lograron superar y que terminaría costándoles caro.

Precisamente, una recuperación de los granates gatilló la apertura de la cuenta en la Región de Valparaíso, en los pies de Jeisson Vargas (33’).

Lo que parecía una victoria clara para los dirigidos por Felipe Flores terminó complicándose sobre el final. Todo comenzó con el empate de Matías Campos López (85’), quien aprovechó un grave error de Erwin Sanhueza para ilusionar a La Calera.

La fiesta “cementera” se desató en el último minuto, cuando Sebastián “Sacha” Sáez (90+5’) sacó una volea desde fuera del área que se coló lentamente en el arco serenense para sellar el 2-1.

Con este resultado, el Grupo D queda con dos punteros: Unión La Calera (con un partido más) y Audax Italiano, ambos con 6 unidades. En tanto, Deportes La Serena y la Universidad de Chile apenas suman un punto.

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