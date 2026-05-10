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Segundo día consecutivo: declaran alerta ambiental en la región Metropolitana para el lunes 11 de mayo

La Región Metropolitana vivirá su segundo episodio crítico del año por mala calidad del aire.

Juan Castillo

preemergencia 30 de junio

preemergencia 30 de junio / Cristobal Escobar/AgenciaUno

La Región Metropolitana volverá a enfrentar un episodio crítico de contaminación atmosférica este lunes 11 de mayo, luego de que el Ministerio del Medio Ambiente declarara alerta ambiental por segundo día consecutivo.

La medida responde a las malas condiciones de ventilación que persisten en la cuenca de Santiago y que mantienen elevados niveles de contaminación en la capital. Se trata además del segundo episodio crítico del año, tras la alerta decretada este domingo 10 de mayo.

Desde la autoridad explicaron que “continúan las malas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago”, razón por la cual el pronóstico de calidad del aire para este lunes se mantiene en categoría de alerta ambiental en toda la región.

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Entre las medidas adoptadas, se mantiene la prohibición de utilizar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera, excepto los equipos a pellet. Asimismo, siguen prohibidas las quemas agrícolas en toda la región y continúa vigente la restricción vehicular.

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Las autoridades recordaron que la alerta ambiental no suma nuevos dígitos a la restricción vehicular habitual, por lo que se mantiene el calendario regular establecido para este periodo.

De esta manera, este lunes no podrán circular los vehículos con sello verde cuyas patentes terminen en 8 y 9. En tanto, los automóviles sin sello verde con dígitos terminados en 6, 7, 8 y 9 también tendrán restricción.

La normativa rige en toda la Provincia de Santiago, además de comunas como Puente Alto y San Bernardo. La medida afecta a vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, motocicletas anteriores a ese año y automóviles sin sello verde.

En paralelo, el Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases de Educación Física, aunque sugirió disminuir la intensidad de las actividades y privilegiar ejercicios bajo techo para evitar una mayor exposición a contaminantes.

Además, las autoridades anunciaron un refuerzo en las fiscalizaciones y la intensificación del programa de lavado y aspirado de calles para disminuir el material particulado en suspensión.

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