El arranque de temporada ha sido muy cuesta arriba para Unión Española en la Primera B. El conjunto “hispano” no logró encontrar regularidad en las primeras fechas del campeonato, encadenando resultados adversos que lo instalaron tempranamente en la zona baja de la tabla y generaron preocupación en el entorno, considerando que el objetivo del club es volver lo antes posible a la máxima categoría.

Este complejo escenario derivó en la salida del técnico Gonzalo Villagra, cuyo proceso no alcanzó a consolidarse luego de disputar cinco encuentros, de los cuales solamente ganó dos.

En su lugar, la dirigencia optó por la experiencia de Ronald Fuentes, quien asumió la misión de reordenar al equipo y encaminar la campaña con la intención de encaminar a los “rojos” en la pelea por el ascenso.

Este viernes, el experimentado técnico en el medio local, compartió a través de las redes sociales del club sus primeras impresiones luego de asumir la banca hispana por tercera vez en su carrera.

“Muy contento con esta nueva opción acá en este club, al que le he tomado mucho cariño y respeto por la historia, por lo que es y por lo que queremos también construir a futuro con la exigencia máxima”, expresó el avezado DT.

“Acá la obligación es lograr el ascenso y es donde tiene que estar Unión Española y para eso estamos con toda la fuerza y ganas, y trataremos de que a fin de año estemos todos contentos, sabiendo lo difícil que es este torneo”, agregó quien arrancó su tercera etapa en Independencia.

“Empezaremos a trabajar. Tratar de recuperar cierto poder ofensivo, que se necesita en esta categoría para poder marcar alguna diferencia. Puerto Montt ha hecho las cosas bien y está puntero, Recoleta también es un equipo que conoce la categoría y está en los primeros lugares. Hay que trabajar para estar allá arriba”, aseguró Ronald Fuentes tras dirigir su primer entrenamiento con Unión Española.