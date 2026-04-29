$104 millones, audios y uso de datos: revelan nuevas pruebas contra Joaquín Lavín León a días de su formalización

A pocos días de su formalización, el exdiputado Joaquín Lavín León enfrenta un complejo escenario judicial tras la revelación de nuevos antecedentes en su contra por presuntos delitos de corrupción.

La audiencia está fijada para el próximo 4 de mayo, instancia en la que el Ministerio Público le imputará cargos que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Joaquín Lavín León / Diego Martin Ampliar

De acuerdo con una investigación de Mega Investiga, la Fiscalía Oriente y los querellantes han reunido una “batería de pruebas” tras más de dos años de indagatorias.

Entre los antecedentes figuran audios, documentos tributarios y testimonios clave que apuntan a un presunto uso irregular de asignaciones parlamentarias, las que habrían sido utilizadas como “caja chica” para gastos no justificados, generando un perjuicio fiscal estimado en $104 millones.

Uno de los elementos más sensibles del caso es el uso de la plataforma digital SocialTazk, financiada, según la Fiscalía, con recursos públicos. Un testigo clave aseguró que la herramienta habría servido para construir una base de datos con fines electorales, vinculándola incluso con la campaña presidencial de su padre. “Para eso querían los contactos”, declaró, según consignó el citado medio.

Además, la causa se amplió para incluir una eventual utilización indebida de datos del Servicio Electoral (Servel), lo que podría configurar nuevos delitos electorales. La fiscal Constanza Encina explicó que estos antecedentes se relacionan con el uso de información “de todos los chilenos” con fines distintos a los permitidos por la ley.

Desde la defensa, en tanto, rechazan las acusaciones y sostienen que se trata de una causa “fabricada”. El propio Lavín León aseguró que existen antecedentes suficientes para demostrar su inocencia, aunque evitó profundizar en los cargos.

El caso también se conecta con la investigación contra su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, donde surgieron los primeros indicios que vincularon al exparlamentario.

Mientras tanto, tanto el Consejo de Defensa del Estado como los querellantes no descartan solicitar prisión preventiva, considerando la gravedad de los delitos. La justicia comenzará a zanjar el futuro judicial del exdiputado en una audiencia que podría marcar un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción más relevantes del último tiempo.