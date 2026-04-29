Detienen a estudiante universitaria por amenaza de tiroteo en sede de la Universidad de Los Lagos en Castro

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una estudiante universitaria en el marco de una investigación por un rayado con contenido amenazante registrado al interior de la sede de Castro de la Universidad de Los Lagos.

Las diligencias se iniciaron tras una denuncia presentada por el administrador de la casa de estudios, luego del hallazgo de un mensaje alusivo a un tiroteo en uno de los sectores del recinto.

Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la PDI se trasladaron al lugar para realizar diversas diligencias, “tales como empadronamiento, recolección de cámaras y pericias caligráficas, con las que lograron posicionar a una persona responsable ”, explicó la subprefecto Karol Sánchez.

Estudiante de primer año

Se trata de una mujer mayor de edad, estudiante de primer año de la carrera de Administración de Empresas. Ante esto, según detalló Sánchez, se solicitó una orden de detención en su contra, la que fue concretada durante la jornada del martes.

La imputada será puesta a disposición del tribunal este miércoles para su respectivo control de detención.