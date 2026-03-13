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“Hubo peleas de por medio”: Johnny Herrera destapa detalles de la salida de Gustavo Álvarez de la U

El excapitán azul descartó la vuelta del argentino y además reveló las malas condiciones en las que se fue del club.

Damián Riquelme

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Getty Images / Agencia Getty

El inicio de la temporada 2026 sigue pasando la cuenta en la Universidad de Chile. Los azules no lograron afirmarse en las primeras fechas del torneo y, a la par, sufrieron un duro golpe internacional que terminó acelerando un nuevo cambio en la banca del equipo.

El ciclo de Francisco Meneghini llegó a su fin luego de un arranque con solo un triunfo en seis partidos oficiales y la eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana frente a Palestino. Este escenario dejó al cuadro estudiantil relegado en la tabla y con la urgencia de reordenar su proyecto deportivo.

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En ese contexto, entre los hinchas comenzó a tomar fuerza el nombre de Gustavo Álvarez como posible reemplazante. Sin embargo, el histórico exportero azul Johnny Herrera descartó de pleno esa alternativa en TNT Sports. “La gente no entiende que la salida de Gustavo Álvarez no fue un “se va y se va nomás””, aseguró.

El que fue capitán del cuadro laico profundizó en su postura y reveló episodios internos que habrían marcado la partida del argentino. “La gente no sabe que hubo peleas de por medio, que hubo casi un conato de por medio y audios con agresiones verbales descabelladísimas”, complementó.

Desde la dirigencia de Azul Azul también cerraron la puerta a un eventual retorno del estratega. Por otro lado, el gerente deportivo Manuel Mayo ya trabaja en un listado de candidatos desde que se puso fin al vínculo con “Paqui” Meneghini.

En los últimos días, el abanico de opciones para asumir la banca del “Romántico Viajero” se ha ampliado considerablemente. Entre los nombres que han surgido aparecen Paulo Cesar Turra, Eduardo Berizzo, Ariel Holan, Luiz Felipe Scolari y, recientemente, Ricardo Gareca. Sin embargo, hasta ahora ninguno de ellos ha logrado llegar a un consenso definitivo con la dirigencia de Azul Azul.

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