Fran García-Huidobro envía duro recado tras acusación contra Kaminski: “Que su próxima polola no venga a pedir...”

Francisco Kaminski sumó una nueva polémica. Este martes el comunicador fue detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Paralelamente, en su propiedad se encontraron sustancias ilícitas.

Ante ello, diversos espacios de farándula se han referido a su detención. Tal fue el caso de Plan Perfecto, en donde incluso aseguraron que mientras PDI realizó el procedimiento en su hogar, él se encontraba junto a su nueva pareja, Stephanie Finney.

Fran García-Huidobro se refirió a la situación en que se envolvió Kaminski y lanzó un duro recado para su futura pareja.

El recado de Fran García-Huidobro a la próxima pareja de Kaminski

“Que la próxima polola de Kaminski no venga a pedir misericordia, porque a no ser que haya vivido los últimos 30 años en un búnker, yo a esa mujer le diría ‘amiga, transfer, aeropuerto, creo que ahora hasta transporte público hay para llegar al aeropuerto’... ¡Salga de ahí!“, lanzó.

En esa misma línea, la “Dama de Hierro” manifestó: “Ya los antecedentes no se pueden ocultar. Yo puedo estar de acuerdo en que la forma del procedimiento se hizo como un show y por algo estaba en la tele, pero independiente de eso, estamos hablando de una persona que vive en el submundo“.

Incluso, la animadora ahondó aún más en la situación y aseguró que “todo lo que Kaminski toca, es turbio”.

“El año pasado lo tuvimos en una entrevista donde cobró bastante dinero y le dijimos: lo que pasa es que tú estás viviendo una vida que no te corresponde”, concluyó Fran García-Huidobro.